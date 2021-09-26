Российские истребители подняли по тревоге из-за американского бомбардировщика у границ РФ в Тихом океане

Три российских истребителя Су-35 были подняты в воздух по тревоге для идентификации воздушной цели, которая двигалась над Тихим океаном по направлению к России.



Как сообщили в Минобороны РФ 26 сентября, экипажи истребителей ВКС России идентифицировали воздушную цель как стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана. После этого российские военные самолёты вернулись на аэродромы базирования.



Как уточнили в Национальном центре управления обороной (НЦУО), изначально цель была обнаружена с помощью радиолокации. В ведомстве также отметили, что самолёт ВВС США удалился от границы воздушного пространства, однако нарушений границы отмечено не было.

