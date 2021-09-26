Песков больше не хочет ходить на избирательный участок. Он надеется на повсеместное введение системы онлайн-голосования

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он как избиратель надеется, что программа по расширению электронного голосования в России будет продолжена и расширена на другие города, а в итоге оно станет повсеместным.
«Я, например, лично, как избиратель, я надеюсь, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на следующую порцию городов с тем, чтобы потом уже стать всероссийской», — заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) в воскресенье, 26 сентября.
Пресс-секретарь главы государства при этом отметил, что сам лично предпочитает электронное голосование и не хотел бы больше никогда посещать избирательные участки. Что же касается достоверности результатов он подчеркнул, что «коллеги в Московском штабе […] прекрасно отвечают на все поставленные вопросы и объясняют все ситуации».
Ранее «Фонтанка» писала, что о создании единой системы онлайн-голосования в России заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Накануне в центре Москвы КПРФ провела митинг против фальсификации на выборах.