Песков больше не хочет ходить на избирательный участок. Он надеется на повсеместное введение системы онлайн-голосования

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он как избиратель надеется, что программа по расширению электронного голосования в России будет продолжена и расширена на другие города, а в итоге оно станет повсеместным.



«Я, например, лично, как избиратель, я надеюсь, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на следующую порцию городов с тем, чтобы потом уже стать всероссийской», — заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) в воскресенье, 26 сентября.

