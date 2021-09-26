FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +12
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
23
Печать

Песков больше не хочет ходить на избирательный участок. Он надеется на повсеместное введение системы онлайн-голосования

Дмитрий Песков выразил надежду, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он как избиратель надеется, что программа по расширению электронного голосования в России будет продолжена и расширена на другие города, а в итоге оно станет повсеместным.

«Я, например, лично, как избиратель, я надеюсь, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на следующую порцию городов с тем, чтобы потом уже стать всероссийской», — заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) в воскресенье, 26 сентября.

Пресс-секретарь главы государства при этом отметил, что сам лично предпочитает электронное голосование и не хотел бы больше никогда посещать избирательные участки. Что же касается достоверности результатов он подчеркнул, что «коллеги в Московском штабе […] прекрасно отвечают на все поставленные вопросы и объясняют все ситуации».

Ранее «Фонтанка» писала, что о создании единой системы онлайн-голосования в России заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Накануне в центре Москвы КПРФ провела митинг против фальсификации на выборах.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (23)

Cheloveк
Понятно, почему местная либерастня так заклокотола, ведь при электронном голосовании невозможно создавать провокации на местах, невозможно показывать спектакли, пытаясь замарать имя партии, поддерживаемой абсолютным большинством граждан.
266235117
Бестыжие воры и убийцы захватили в России власть.
Ref
После последних выборов я тоже не хочу ходить на избирательный участок...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний