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Председатель ЦИК РФ Памфилова заявила о создании единой системы онлайн-голосования

К следующим федеральным выборам в России будет действовать единая система онлайн-голосования. Об этом 24 сентября сообщает РИА новости, ссылаясь на главу ЦИК Эллу Памфилову.

«Конечно, на следующих федеральных выборах уже будет единая база, то, что накоплено в Москве, оно никуда не рассосется, не уйдет, они будут продолжать развивать на своей платформе, что они делают сейчас по разным аспектам московской, городской жизни. Я думаю, что то, что Москва наработала, органично войдет в общую нашу копилку и уже, конечно, федеральные выборы будут проводиться по общим правила на единой платформе»,— заявила председатель комиссии на заседании Центризбиркома.

При этом Памфилова добавила, что опция отложенного голосования на федеральной платформе онлайн-голосования применяться не будет.

Выборы в Государственную думу РФ состоялись с 17 по 19 сентября, вместе с ними проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование организовали в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.

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Комментарии (21)

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.... без комментариев.
--- Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что россияне в большинстве поддерживают проведение дистанционного электронного голосования. Пресс-служба ЦИК привела слова руководителя, которая сообщила, что "некоторые спекулировали" на тему "трехдневное голосование – это ужас-ужас-ужас".
"Но народ-то за!" - приводится цитата.
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.... напролом. Караулов заявил, что Кириенко подставил Путина и ставит на нём крест, метя на его место ))).
266174151
выборы шредингера - как бы есть, но как бы нет
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