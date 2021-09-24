Председатель ЦИК РФ Памфилова заявила о создании единой системы онлайн-голосования

К следующим федеральным выборам в России будет действовать единая система онлайн-голосования. Об этом 24 сентября сообщает РИА новости, ссылаясь на главу ЦИК Эллу Памфилову.



«Конечно, на следующих федеральных выборах уже будет единая база, то, что накоплено в Москве, оно никуда не рассосется, не уйдет, они будут продолжать развивать на своей платформе, что они делают сейчас по разным аспектам московской, городской жизни. Я думаю, что то, что Москва наработала, органично войдет в общую нашу копилку и уже, конечно, федеральные выборы будут проводиться по общим правила на единой платформе»,— заявила председатель комиссии на заседании Центризбиркома.



При этом Памфилова добавила, что опция отложенного голосования на федеральной платформе онлайн-голосования применяться не будет.

