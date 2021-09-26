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Песков заявил, что «Газпром» готов к увеличению поставок газа в Европу

«Газпром» готов к заключению новых контрактов с европейскими потребителями, сообщил Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности «Газпрома» увеличить поставки газа в Европу и заключить новые контракты с европейскими потребителями. Об этом представитель Кремля сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) в воскресенье, 26 сентября. При этом он обратил внимание на сложности с закачкой газа в подземные хранилища в Европе.

«Подземные хранилища невозможно закачать за несколько дней, просто открыв вентиль на полную. Есть технологическая скорость закачки. Если закачивается она за 30 суток, вот за 30 суток она и будет закачиваться или за 60, или за 90. Точно не знаю. Но её нельзя закачать, грубо говоря, за 5 суток, за неделю. И по всем расчетам у них не получится сейчас закачать», — отметил Песков.

«Можно ли взять газ больше у «Газпрома» и закачать? Можно. «Газпром» готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал», — добавил пресс-секретарь президента. Также он подчеркнул, что «Газпром» и дальше готов заключать контракты и заинтересован в этом. «Потому что наши потребители в Европе — это наши главные партнёры. И «Газпром» при любых обстоятельствах всегда доказывает свою надёжность», — резюмировал Песков.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что поставки топлива по вновь построенному газопроводу «Северный поток — 2» не начнутся с 1 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что получение разрешения от немецкого регулятора на запуск «Северного потока — 2» может занять четыре месяца.

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Комментарии (3)

Piter Russo
Доля поставок газа в ЕС около 27-33%, а где простите остальные поставщики? Не желают ли увеличить поставки газа из катара, сша, алжира, норвегии, нигерии, ливию, египета ?
07A
Песков не министр, а олигархов в России нет!
Brit
Не успели оглянуться, как министры стали лоббистами олигархов. Песков защищает интересы Миллера, Лавров Дерипаски, а Госкомспорт вообще за 5% отката от призовых помогает спортсменам отмазываться от допинг-скандалов (в последнее время крайне неудачно).
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