Песков заявил, что «Газпром» готов к увеличению поставок газа в Европу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности «Газпрома» увеличить поставки газа в Европу и заключить новые контракты с европейскими потребителями. Об этом представитель Кремля сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) в воскресенье, 26 сентября. При этом он обратил внимание на сложности с закачкой газа в подземные хранилища в Европе.
«Подземные хранилища невозможно закачать за несколько дней, просто открыв вентиль на полную. Есть технологическая скорость закачки. Если закачивается она за 30 суток, вот за 30 суток она и будет закачиваться или за 60, или за 90. Точно не знаю. Но её нельзя закачать, грубо говоря, за 5 суток, за неделю. И по всем расчетам у них не получится сейчас закачать», — отметил Песков.
«Можно ли взять газ больше у «Газпрома» и закачать? Можно. «Газпром» готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал», — добавил пресс-секретарь президента. Также он подчеркнул, что «Газпром» и дальше готов заключать контракты и заинтересован в этом. «Потому что наши потребители в Европе — это наши главные партнёры. И «Газпром» при любых обстоятельствах всегда доказывает свою надёжность», — резюмировал Песков.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что поставки топлива по вновь построенному газопроводу «Северный поток — 2» не начнутся с 1 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что получение разрешения от немецкого регулятора на запуск «Северного потока — 2» может занять четыре месяца.