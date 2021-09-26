Песков заявил, что «Газпром» готов к увеличению поставок газа в Европу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности «Газпрома» увеличить поставки газа в Европу и заключить новые контракты с европейскими потребителями. Об этом представитель Кремля сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) в воскресенье, 26 сентября. При этом он обратил внимание на сложности с закачкой газа в подземные хранилища в Европе.



«Подземные хранилища невозможно закачать за несколько дней, просто открыв вентиль на полную. Есть технологическая скорость закачки. Если закачивается она за 30 суток, вот за 30 суток она и будет закачиваться или за 60, или за 90. Точно не знаю. Но её нельзя закачать, грубо говоря, за 5 суток, за неделю. И по всем расчетам у них не получится сейчас закачать», — отметил Песков.

