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Столкновением петербургского сухогруза в проливе Босфор занялась прокуратура

Прокуратура проведет проверку по факту инцидента с сухогрузом «Русич-10»

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения правил безопасности после столкновения в проливе Босфор российского сухогруза «Русич-10» и турецкого Tahsin Imamoglu.

Как сообщили в надзорном ведомстве 26 сентября, по предварительным данным, судно, принадлежащее АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», следовало из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку. Накануне около 5 часов утра по местному времени сухогруз из Петербурга столкнулся с турецким в результате отказа рулевого управления последнего.


На борту «Русич-10» находились 11 членов экипажа. Пострадавших нет. Судно получило незначительные повреждения, оно отбуксировано в турецкий порт.
Разлива топлива не произошло.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, вызовет судовладельца для дачи объяснений, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры, уточнили в ведомстве.

Ранее «Фонтанка» писала, что за сутки в проливе Босфор возле Стамбула с турецкими судами столкнулись сразу два разных российских сухогруза. Оба принадлежат одной судоходной компании — «Волжское пароходство», и оба имеют порт приписки Петербург.

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Комментарии (3)

Reaktif
Кто ж от командировки в Стамбул откажется?
Клаустрофобик
А махинации Путина и Едим Россию на псевдовыборах ,не хочет прокуратурка расследовать?))
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