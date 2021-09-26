Столкновением петербургского сухогруза в проливе Босфор занялась прокуратура

Как сообщили в надзорном ведомстве 26 сентября, по предварительным данным, судно, принадлежащее АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», следовало из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку. Накануне около 5 часов утра по местному времени сухогруз из Петербурга столкнулся с турецким в результате отказа рулевого управления последнего.
На борту «Русич-10» находились 11 членов экипажа. Пострадавших нет. Судно получило незначительные повреждения, оно отбуксировано в турецкий порт.
Разлива топлива не произошло.
Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, вызовет судовладельца для дачи объяснений, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры, уточнили в ведомстве.
Ранее «Фонтанка» писала, что за сутки в проливе Босфор возле Стамбула с турецкими судами столкнулись сразу два разных российских сухогруза. Оба принадлежат одной судоходной компании — «Волжское пароходство», и оба имеют порт приписки Петербург.