Столкновением петербургского сухогруза в проливе Босфор занялась прокуратура

Как сообщили в надзорном ведомстве 26 сентября, по предварительным данным, судно, принадлежащее АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», следовало из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку. Накануне около 5 часов утра по местному времени сухогруз из Петербурга столкнулся с турецким в результате отказа рулевого управления последнего.





На борту «Русич-10» находились 11 членов экипажа. Пострадавших нет. Судно получило незначительные повреждения, оно отбуксировано в турецкий порт.

Разлива топлива не произошло.



Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, вызовет судовладельца для дачи объяснений, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры, уточнили в ведомстве.

