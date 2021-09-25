Еще одно происшествие, как рассказали «Фонтанке» 25 сентября в «Волжском пароходстве», случилось с другим судном компании в 06:30 утра при выходе из пролива Босфор в Черное море. Там сухогрузный теплоход «Волжский-40», который также приписан в Петербурге, столкнулся с турецким рыболовецким судном. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

128-метровый сухогруз «Русич 10» в 5 утра 25 сентября, как ранее писала «Фонтанка» , столкнулся с турецким сухогрузом Tahsin İmamoğlu, когда шел из района Гемлик провинции Бурса в Россию. Причиной, по сообщению российской судоходной компании, стал отказ рулевого управления турецкого судна.

«Судно следовало в балласте из порта Текирдаг в порт Азов под погрузку. На борту — экипаж 12 человек, все граждане России. Морской регистр судоходства и местные власти проинформированы. Страховой клуб извещен, сюрвейер номинирован. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщил «Фонтанке» представитель компании.



Об ущербе, который понес в эту субботу турецкий флот в Босфоре, не сообщается, хотя местные СМИ сообщают, что как минимум рыболовецкое судно после столкновения начало набирать воду и к нему на помощь были направлены несколько буксиров.



Владимир Путин встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на следующей неделе, 29 сентября. Тему отношений России и Турции сегодня поднимал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН. Он заявил о возможных темах разговоров двух президентов.



Между главами государств есть разногласия по ряду направлений. В частности, по словам Лаврова, они обсудят выполнение договоренностей о борьбе с террористами в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

