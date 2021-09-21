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«Делаем выводы». Захарова пообещала, что МИД не оставит без внимания заявление Турции о непризнании крымских выборов в Госдуму

МИД России прокомментировал заявление Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму

Москва не оставит без внимания заявление министерства иностранных дел Турции о «нелегитимных» выборах в Госдуму в Крыму. Об этом 21 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двухсторонних отношений», — сказала она в эфире «Соловьев Live».

Захарова отметила, что Турция не признает ни парламентские, ни президентские выборы, ни референдум на территории Крыма. «Вопрос: а что тогда они признают? Где тот образец, от которого они отталкиваются?» — задается вопросом представитель российского МИД.

«Фонтанка» писала, что накануне, 20 сентября, представители МИД Турции заявили, что республика считает «нелегитимными» выборы в Госдуму, прошедшие в Крыму. Это объясняют тем, что полуостров «незаконно» присоединен к России.

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Комментарии (13)

Piter Russo
Предлагаю Марию отправить на Кипр и пусть на месте чего-нить заявит по православнее и душещипательнее.
shushu
Они ж уже давно сказали, что не признают Крым Российским, отсюда и все остальное. Марии надо было выступить, вот и выступила. Без последствий
karbofos
Не оставит без внимания - и что дальше?

Уже один грозил, что помидорами не отделаются.
Но так как помидоров у нас нет нормальных, то пришлось проглотить.
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