«Делаем выводы». Захарова пообещала, что МИД не оставит без внимания заявление Турции о непризнании крымских выборов в Госдуму

Москва не оставит без внимания заявление министерства иностранных дел Турции о «нелегитимных» выборах в Госдуму в Крыму. Об этом 21 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двухсторонних отношений», — сказала она в эфире «Соловьев Live».
Захарова отметила, что Турция не признает ни парламентские, ни президентские выборы, ни референдум на территории Крыма. «Вопрос: а что тогда они признают? Где тот образец, от которого они отталкиваются?» — задается вопросом представитель российского МИД.
«Фонтанка» писала, что накануне, 20 сентября, представители МИД Турции заявили, что республика считает «нелегитимными» выборы в Госдуму, прошедшие в Крыму. Это объясняют тем, что полуостров «незаконно» присоединен к России.