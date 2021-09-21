«Делаем выводы». Захарова пообещала, что МИД не оставит без внимания заявление Турции о непризнании крымских выборов в Госдуму

Москва не оставит без внимания заявление министерства иностранных дел Турции о «нелегитимных» выборах в Госдуму в Крыму. Об этом 21 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двухсторонних отношений», — сказала она в эфире «Соловьев Live».

