Турция считает нелегитимными крымские выборы в Госдуму

Турция считает нелегитимными выборы в Госдуму, прошедшие в Крыму. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на министерство безопасности страны.



«Турция считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17–19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», — заявили в ведомстве.

Выборы в Госдуму проходили в России 17 — 19 сентября. Как ранее писала «Фонтанка», впервые за пять лет туда проходят пять партий: «Единая Россия» набрала 49,82%, КПРФ — 19%, ЛДПР — 7,4%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,4%, «Новые люди» — 5,3%.