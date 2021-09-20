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Турция считает нелегитимными крымские выборы в Госдуму

Турция считает нелегитимными выборы в Госдуму, прошедшие в Крыму. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на министерство безопасности страны.

«Турция считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17–19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», — заявили в ведомстве.

Выборы в Госдуму проходили в России 17 — 19 сентября. Как ранее писала «Фонтанка», впервые за пять лет туда проходят пять партий: «Единая Россия» набрала 49,82%, КПРФ — 19%, ЛДПР — 7,4%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,4%, «Новые люди» — 5,3%.

Крым вошёл в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума.

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Комментарии (4)

lamer
Фонтанка так закопипастила ТАСС, что Министерство иностранных дел превратилось в министерство безопасности.
Pilat
Вот же Эрдоган паразит....
Как мороженное жрать за счет Путина, так он первый в очереди.
А как выборы в Крыму признать - так дружба врозь!
KOHTPASPB
Только в Крыму? Ох, не знает Турция про наши выборы...:)
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