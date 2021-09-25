В «Волжском пароходстве» назвали предварительную причину столкновения сухогрузов в Босфоре

Предварительной причиной столкновения сухогрузов в Босфоре стал отказ рулевого управления турецкого судна. Об этом 25 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на судоходную компанию «Волжское пароходство».



В организации отметили, что на борту российского сухогруза «Русич 10» находились 11 членов экипажа. У всех гражданство РФ.



Как писала «Фонтанка», ЧП у берегов стамбульского района Йеникёй произошло утром 25 сентября. «Русич 10» столкнулся с турецким Tahsin İmamoğlu, когда шел из района Гемлик провинции Бурса в Россию. В результате происшествия пострадавших нет.

