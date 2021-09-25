FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +12
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

В «Волжском пароходстве» назвали предварительную причину столкновения сухогрузов в Босфоре

Предварительной причиной столкновения сухогрузов в Босфоре стал отказ рулевого управления турецкого судна. Об этом 25 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на судоходную компанию «Волжское пароходство».

В организации отметили, что на борту российского сухогруза «Русич 10» находились 11 членов экипажа. У всех гражданство РФ.

Как писала «Фонтанка», ЧП у берегов стамбульского района Йеникёй произошло утром 25 сентября. «Русич 10» столкнулся с турецким Tahsin İmamoğlu, когда шел из района Гемлик провинции Бурса в Россию. В результате происшествия пострадавших нет.

На сайте MarineTraffic указано, что порт приписки «Русича 10» — Санкт-Петербург. Владелец и оператор — АО «Судоходная компания "Волжское пароходство"». «Фонтанка» обратилась в компанию, но на звонки корреспондента пока не ответили.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

SU LUX INN
да кто в Это поверит! Турция - Цивилизованная страна, членка НАТО!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний