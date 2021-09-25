В проливе Босфор российский сухогруз столкнулся с турецким судном. Об этом 25 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на береговую службу республики.



По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.



Как пишет Anadolu, инцидент произошел у берегов стамбульского района Йеникёй. 90-метровый турецкий сухогруз «Tahsin İmamoğlu» шел из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли. А российский 128-метровый сухогруз «Rusich 10» направлялся из района Гемлик провинции Бурса в Россию.



По информации MarineTraffic, российское судно двигалось по маршруту Гемлик — Стамбул. Также на сайте указано, что порт приписки «Русича 10» — Санкт-Петербург. Владелец и оператор — АО «Судоходная компания "Волжское пароходство"». «Фонтанка» обратилась в компанию, но на звонок корреспондента пока не ответили.