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Петербургский сухогруз «Русич 10» столкнулся с турецким судном в проливе Босфор

В проливе Босфор российский сухогруз столкнулся с турецким судном. Об этом 25 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на береговую службу республики.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как пишет Anadolu, инцидент произошел у берегов стамбульского района Йеникёй. 90-метровый турецкий сухогруз «Tahsin İmamoğlu» шел из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли. А российский 128-метровый сухогруз «Rusich 10» направлялся из района Гемлик провинции Бурса в Россию.

По информации MarineTraffic, российское судно двигалось по маршруту Гемлик — Стамбул. Также на сайте указано, что порт приписки «Русича 10» — Санкт-Петербург. Владелец и оператор — АО «Судоходная компания "Волжское пароходство"». «Фонтанка» обратилась в компанию, но на звонок корреспондента пока не ответили.

Фото: скрин marinetraffic.com
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Фото: скрин marinetraffic.com

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