Водитель BMW, сбивший девушек на Невском, привлекался за нарушения ПДД. Штрафы он платить не любит

22-летний участник аварии на Невском проспекте неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 сентября.



С 13 мая по 14 августа в отношении водителя составлено пять административных протоколов. Среди нарушений: езда на машине с тонированными стёклами, отсутствие страховки, непредоставление преимущества в движении пешеходам, также мужчина управлял грузовиком с превышением допустимых габаритов без соответствующего разрешения. Большая часть штрафов не оплачена.



Вечером 24 сентября на Невском проспекте BMW не стал притормаживать у пешеходного перехода, а перестроился в правый крайний ряд и сбил двух девушек на «зебре».



У 25-летней пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб лобной области, закрытый перелом левого бедра. В тяжелом состоянии её госпитализировали в Мариинскую больницу. В это же учреждение в состоянии средней тяжести, с сотрясением головного мозга и ушибом правого бедра доставлена 22-летняя пострадавшая.



Возбуждено уголовное дело.

