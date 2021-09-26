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Водитель BMW, сбивший девушек на Невском, привлекался за нарушения ПДД. Штрафы он платить не любит

Виновник аварии с BMW на Невском проспекте не платил штрафы за нарушение ПДД

22-летний участник аварии на Невском проспекте неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 сентября.

С 13 мая по 14 августа в отношении водителя составлено пять административных протоколов. Среди нарушений: езда на машине с тонированными стёклами, отсутствие страховки, непредоставление преимущества в движении пешеходам, также мужчина управлял грузовиком с превышением допустимых габаритов без соответствующего разрешения. Большая часть штрафов не оплачена.

Вечером 24 сентября на Невском проспекте BMW не стал притормаживать у пешеходного перехода, а перестроился в правый крайний ряд и сбил двух девушек на «зебре».

У 25-летней пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб лобной области, закрытый перелом левого бедра. В тяжелом состоянии её госпитализировали в Мариинскую больницу. В это же учреждение в состоянии средней тяжести, с сотрясением головного мозга и ушибом правого бедра доставлена 22-летняя пострадавшая.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (16)

Капитан Очевидность2
"Штрафы он платить не любит"

Конечно, не любит. Гордые джигиты не платят штрафы.
А, ну и ещё денег, наверное, ни копейки не осталось после покупки этого старого ведра.
Cвифт
.... за 3 месяца, 5 протоколов. Представляю как он на грузовике ездил ....
Chinalove
Интересно, у девушек наверняка есть отцы, братья, парни... Неужели они все тряпки?
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