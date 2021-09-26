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Погода шепчет. Воскресенье в Петербурге обойдётся без дождя

В Петербурге обещают переменную облачность, без осадков и до плюс 12

Окончание недели порадует петербуржцев отсутствием дождя и даже небольшим потеплением на пару градусов.

По данным синоптиков Северо-Западного УГМС, днём в воскресенье, 26 сентября, осадков в Петербурге не ожидается, будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, северный умеренный со скоростью 2–5 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня поднимется до 10–12 градусов тепла, к ночи вновь похолодает до 6 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 764 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 82%.

Ранее «Фонтанка» писала, что Петербург в эти выходные оказался в центре североатлантического циклона.

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