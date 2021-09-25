Выходные начались с дождя. Петербург в субботу оказался в центре североатлантического циклона

Петербуржцам в субботу не стоит ждать солнца. В городе будет пасмурно и дождливо. Об этом 25 сентября сообщает Гидрометцентр.



Воздух прогреется до +11 градусов. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормы.

