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Выходные начались с дождя. Петербург в субботу оказался в центре североатлантического циклона

Температура воздуха в городе остается ниже климатической нормы.

Петербуржцам в субботу не стоит ждать солнца. В городе будет пасмурно и дождливо. Об этом 25 сентября сообщает Гидрометцентр.

Воздух прогреется до +11 градусов. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормы.

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Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус рассказал, что Петербург оказался в центре североатлантического циклона. «Его стараниями ожидается облачная погода, пройдут дожди, а температура воздуха останется на пару градусов ниже климатической нормы», — заявил эксперт на своей странице в Facebook.

Фото: Татьяна Горд/«Коммерсантъ»

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