В Перми простились с главой регионального СК, который покончил с собой

В Перми состоялась церемония прощания с главой Следственного управления СК по Пермскому краю Сергеем Сарапульцевым. Она состоялась 25 сентября, сообщает 59.ru.



В траурной церемонии участвовали около 200 человек. Прощание прошло в большом зале краевой филармонии.



Супруга Сарапульцева Ольга заявила, что винит себя в том, что не уберегла мужа. «Всегда его выслушивала, а в тот день меня не было дома...» — сказала она.



Исполняющий обязанности главы СУ СК по Пермской области Дмитрий Анащенко не смог сдержать слез, говоря о коллеге. Он подчеркнул, что бывший руководитель управления «целиком и полностью» отдавался работе.

