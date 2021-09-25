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В Перми простились с главой регионального СК, который покончил с собой

В Перми состоялась церемония прощания с главой Следственного управления СК по Пермскому краю Сергеем Сарапульцевым. Она состоялась 25 сентября, сообщает 59.ru.

В траурной церемонии участвовали около 200 человек. Прощание прошло в большом зале краевой филармонии.

Супруга Сарапульцева Ольга заявила, что винит себя в том, что не уберегла мужа. «Всегда его выслушивала, а в тот день меня не было дома...» — сказала она.

Исполняющий обязанности главы СУ СК по Пермской области Дмитрий Анащенко не смог сдержать слез, говоря о коллеге. Он подчеркнул, что бывший руководитель управления «целиком и полностью» отдавался работе.

Как писала «Фонтанка», Сарапульцева нашли мертвым в своей квартире 23 сентября. Он покончил с собой. Согласно неофициальной информации, руководитель СК по Прикамью оставил предсмертную записку.

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Комментарии (3)

nuga
Подавать в отставку нужно было вовремя и жить вне системы,целее был бы.
I2I
Бастрыкин приезжал?
alexadmin
По православной традиции похоронили за забором кладбища?
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