«Ъ»: Покончивший с собой глава СК по Пермскому краю оставил предсмертную записку

Руководитель следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев оставил предсмертную записку перед тем, как покончить с собой. Об этом 24 сентября пишет «Коммерсантъ».



«Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и невольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного», — приводит текст из записки издание.



Отмечается, что на службе у Сарапульцева проблем не было. В управлении проводилась проверка, однако она касалась его подчиненных, которые недостаточно хорошо работали с дольщиками. При этом полковник тяжело переживал массовое убийство в пермском университете, выпускником которого был сам.

