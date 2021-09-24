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«Ъ»: Покончивший с собой глава СК по Пермскому краю оставил предсмертную записку

Руководитель следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев оставил предсмертную записку перед тем, как покончить с собой. Об этом 24 сентября пишет «Коммерсантъ».

«Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и невольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного», — приводит текст из записки издание.

Отмечается, что на службе у Сарапульцева проблем не было. В управлении проводилась проверка, однако она касалась его подчиненных, которые недостаточно хорошо работали с дольщиками. При этом полковник тяжело переживал массовое убийство в пермском университете, выпускником которого был сам.

Сообщалось, что, по некоторым данным, Сарапульцев мог покончить с собой после совещания у начальства. После него полковник уехал на обед, с которого не вернулся. Отмечается, что в его крови и моче нашли следы этилового спирта.

О смерти руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева стало известно 23 сентября. Центральный аппарат ведомства начал доследственную проверку.

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Комментарии (11)

Иван 2пырьев
Что за бред ожидания виртуальной жизни
Alexander_5e4cfced16b74
религиозность - она такая.... беспощадна к рабам своим...
Гоша Куц
Ну полкан и загнул! Как он может к Богу обращаться, о каком прощении просить, если в христианстве самоубийство считается одним из самых тяжких грехов? Сначала покаялся, а потом - бац, и все испортил. Совсем там в головах у херов официров каша протухшая чтоль?
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