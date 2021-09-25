Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На неделе «Крылья советов» провели рекордный матч в Кубке России: со счетом 10:0 было обыграно «Знамя» из Ногинска. Самарский клуб прошлый сезон провел в дивизионе рангом ниже и вписал в свою историю еще пару достижений: «Крылья» по итогам ФНЛ заработали 101 очко и забили 100 голов.

У «Зенита» традиционно актуальны кадровые проблемы. Деян Ловрен который матч не попадает даже в заявку на игру: если в первый раз его отсутствие объяснялось «усталостью», то потом заговорили о проблемах со здоровьем. Сердар Азмун продолжает восстанавливаться от травмы: если в Казань на матч против «Рубина» иранец даже не летал, то в субботу в Петербурге форвард оказался в запасе, проведя с основным составом лишь одну тренировку.



Сергей Семак продолжает внедрять схему с пятью защитниками: в отсутствии Ловрена в обороне опять вышел играть Вильмар Барриос, и это косвенная характеристика сверхконкуренции в линии полузащиты петербургского клуба. Компанию в защите колумбийцу составили Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий и Алексей Сутормин. В полузащите к бразильскому трио — Веднел, Малком, Клаудиньо — вышел Далер Кузяев. Единственным форвардом предсказуемо стал Артем Дзюба.

В конце сентября в Петербурге традиционно празднуется день рождения фанатского движения Ленинграда-Петербурга: 21 сентября 1980 года 44 ленинградских болельщика отправились на выездной матч против «Спартака». В честь праздника на стадионе провели ряд мероприятий, в частности лекцию одного из ветеранов движения Максима Дукельского aka Пацифик.

Праздник чуть не был испорчен. На 14-й минуте «Крылья» неожиданно забили: первый же выход на половину поля хозяев закончился ударом Антона Зиньковского из-за пределов штрафной. Показалось, что Крицюк потерял ворота и к мячу в дальний угол не успел. Впрочем, возможно, вратарь «Зенита» пропустил момент удара — видимость блокировали коллеги по обороне.



На 35-й минуте счет по-капитански сравнял Дзюба. После подачи углового Артем продавил Никиту Чернова и четко пробил головой в дальний угол ворот Ивана Ломаева. Это гол стал для форварда, отказавшегося играть в сборной Валерия Карпина в октябрьских матчах, третьим за неделю. В последних четырех матчах Дзюба поучаствовал в 6 голах — 3+3. На перерыв команды ушли при равном счете.

На второй тайм Семак выпустил еще одного голеодора нынешнего «Зенита»: Александр Ерохин вышел вместо Кузяева, получившего в первом тайме желтую карточку.

Первые 25 минут второго тайма прошли для петербургского клуба в энергосберегающем режиме: голевых моментов команда решили не создавать, самарцы же уверенно сохраняли равный счет на табло. На 71 минуте на поле вспыхнула потасовка: Барриос сошелся в борьбе Иваном Сергеевым, уронил того на газон, вставая шепнул что-то на ушко и получил серьезный толчок в спину. Главный арбитр матча Виталий Мешков не решился удалять Сергеева, который в прошлом сезоне в ФНЛ забил исторические 40 мячей. Отдельный вопрос: что и на каком языке сказал колумбиец воспитаннику футбольного клуба «Строгино».



Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сразу после вспышки эмоций «Зенит» провел двойную замену: вместо Ракицкого и Клаудиньо на поле появились Андрей Мостовой и Данил Круговой. На 78 минуте замены косвенно сработали: Дзюбу ударом по ногам в своей штрафной свалил Александр Солдатенков. Мешков без колебаний назначил пенальти. К мячу подошел Сутормин и сильным ударом в угол вывел хозяев вперед. За 10 минут до конца Семак провел очередную замену: Азмун, несмотря на одну тренировку в общей группе, заменил Дзюбу. Важный нюанс: замена готовилась еще до назначения 11-метрового, и изначально тренерский штаб «Зенита» планировал уход с поля Малкома.

На 82 минуте Азмун мог третьим касанием забивать, но удар под штангу на угловой перевел голкипер Ломаев. В эндшпиле матча Кирилл Кравцов заменил Малкома: стало понятно, что «Зенит» перешел к удержанию победного счета. На последних секунд суперспурт выдал Круговой, прошел полполя, обыграв троих, но в последний момент решил пробить сам и слалом свой загубил.

Резервный арбитр Ян Бобровский, в прошлом чемпион молодежного Евро-2006 как защитник, поднял табличку с компенсированным временем: Мешков добавил 3 минуты. В эти 3 минуты «Крылья» могли сравнивать: Дмитрий Цыпченко ударил головой из вратарской, Крицюк в фантастическом прыжке отбил мяч, а Сергеев не сумел подстроиться к отскоку.



Победа на «Крыльями» стала восьмой подряд: серия длится аж с 2016 года. В РПЛ отрезок без поражений дошел до отметки в 18 игр: 14 побед, 4 ничьих. «Зенит» одержал суровую волевую победу, набрал 23 очка в 9 турах и оторвался от идущего на втором месте «Локомотива» на 6 очков. «Динамо» - минус 7 очков к вечеру субботы - свой матч против «Рубина» играет в воскресенье. Тревожно, но тройка бразильцев — за исключением Сантоса — в матче ничем не отметилась и была по делу заменена. Отдельных аплодисментов заслуживает Барриос: колумбиец успевал в обороне, подключался к атаке, выдал 3 эталонных подката и почти спровоцировал на удаление самого опасного нападающего соперника.

В 10 туре команда Семака принимает дома «Сочи» (матч состоится 3 октября), а уже в среду проведет встречу Лиги Чемпионов против шведского «Мальмё».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»