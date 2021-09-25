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Петербургские байкеры негодуют из-за отмены традиционного мотопробега с выездом на Дворцовую. В ГИБДД громкие обвинения называют ложью

Мотопарад по Невскому проспекту в честь закрытия сезона отменили

В Петербурге не разрешили провести мотопарад в честь закрытия сезона, который планировался сегодня на Невском проспекте. Об этом «Фонтанке» 25 сентября сообщил президент общественной организации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» и спецпредставитель губернатора Петербурга Григорий Путинцев.

Организация, по его словам, столкнулась с сопротивлением со стороны властей в процессе подготовки мероприятия, в результате чего мотопарад провести не удалось.

В социальных сетях новости об этом разлетелись минувшей ночью и сразу встретили негодование мотоциклистов. «Собирались, конечно, приехать и встретиться там с друзьями», — поделился с «Фонтанкой» Дмитрий Васильев, член клуба Leningrad Chapter. Некоторые комментаторы предлагали, несмотря на перекрытия, приехать на Дворцовую и встретить полицию колонной.

По данным «Фонтанки», изначально проведение мотопарада и выезд на Дворцовую площадь был согласован на уровне высшего руководства города. Однако из-за предвыборной суматохи до конца оформить документы не удалось, и ГИБДД не получила должных указаний. Содействовал мотоциклистам не только губернатор Петербурга Александр Беглов, в частности этим вопросом занимался Александр Бельский, уже бывший вице-губернатор, который на минувших выборах прошел в ЗакС.

Сегодня Дворцовая площадь оказалась частично ограничена. С десяток полицейских машин выстроились около здания Эрмитажа. «Площадь сегодня оцеплена. От ГИБДД там столько машин, сколько бы нам не требовалось. Это неприятная ситуация, но я призываю мотоциклистов не приезжать на Дворцовую и не провоцировать сотрудников полиции», — сказал Путинцев.

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Как рассказал «Фонтанке» Путинцев, еще 2 сентября организация предоставила необходимые документы во все инстанции. Дальше должно было решиться, какой комитет будет отвечать за проведение мероприятия. «Это очень долго не могли определить, в итоге — комитет по физической культуре и спорту. Они должны были отправить все документы на согласование и в итоге сделали это с опозданием на два дня», — сказал он.

В начале сентября Путинцев, по его словам, отправил главе УГИБДД по Петербургу Алексею Семенову план маршрута и просил предоставить транспорт для перекрытия Невского. «Старт должен был быть от Дворцовой, дальше по Невскому и выехать на Рощинскую. Перекрытий всего на 10 минут, чтобы колонна проехала. Вчера мне сказали, что Семенов никаких документов не получал и транспорт для перекрытий предоставлять отказывается. Почти 20 лет праздник проходил, и все было нормально. Настаивали и просили внести его в календарь городских мероприятий, а получается вот так», — добавил Путинцев.

Заявления о «прямом запрете руководством УГИБДД мероприятия» в самом главке расценивают как ложь. Так же как и то, что ведомство якобы уведомляли о его проведении. В данном случае, как подчеркивают там, согласование подобных мероприятий не бюрократическая прихоть, а вопрос безопасности участников и зрителей.

Несмотря на отмену мотопарада, провожать сезон мотоциклисты все же будут. Мероприятие состоится на Ропшинской, 38. Там подготовлена станция мотоассоциации, где намечена концертная программа.

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Комментарии (7)

265035094
Надо было наоборот, призвать приехать всех на Дворцовую, даже тех, кто никогда не ездил на открытия/закрытия.
А в итоге прожевали и проглотили. Вот и все байкерское движение.
Alkaline
Фу, позорище. Кому нужно это согласование? - Тому, кто хочет бабла. Остальные - договорились-встретились. ПСЖ я сам в недавнем прошлом мотоциклист, но ни к каким организациям и мысли не было примкнуть.
Steam
Главное, чтобы косметички у них не отбирали
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