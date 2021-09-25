Организация, по его словам, столкнулась с сопротивлением со стороны властей в процессе подготовки мероприятия, в результате чего мотопарад провести не удалось.
В социальных сетях новости об этом разлетелись минувшей ночью и сразу встретили негодование мотоциклистов. «Собирались, конечно, приехать и встретиться там с друзьями», — поделился с «Фонтанкой» Дмитрий Васильев, член клуба Leningrad Chapter. Некоторые комментаторы предлагали, несмотря на перекрытия, приехать на Дворцовую и встретить полицию колонной.
По данным «Фонтанки», изначально проведение мотопарада и выезд на Дворцовую площадь был согласован на уровне высшего руководства города. Однако из-за предвыборной суматохи до конца оформить документы не удалось, и ГИБДД не получила должных указаний. Содействовал мотоциклистам не только губернатор Петербурга Александр Беглов, в частности этим вопросом занимался Александр Бельский, уже бывший вице-губернатор, который на минувших выборах прошел в ЗакС.
Сегодня Дворцовая площадь оказалась частично ограничена. С десяток полицейских машин выстроились около здания Эрмитажа. «Площадь сегодня оцеплена. От ГИБДД там столько машин, сколько бы нам не требовалось. Это неприятная ситуация, но я призываю мотоциклистов не приезжать на Дворцовую и не провоцировать сотрудников полиции», — сказал Путинцев.
Как рассказал «Фонтанке» Путинцев, еще 2 сентября организация предоставила необходимые документы во все инстанции. Дальше должно было решиться, какой комитет будет отвечать за проведение мероприятия. «Это очень долго не могли определить, в итоге — комитет по физической культуре и спорту. Они должны были отправить все документы на согласование и в итоге сделали это с опозданием на два дня», — сказал он.
В начале сентября Путинцев, по его словам, отправил главе УГИБДД по Петербургу Алексею Семенову план маршрута и просил предоставить транспорт для перекрытия Невского. «Старт должен был быть от Дворцовой, дальше по Невскому и выехать на Рощинскую. Перекрытий всего на 10 минут, чтобы колонна проехала. Вчера мне сказали, что Семенов никаких документов не получал и транспорт для перекрытий предоставлять отказывается. Почти 20 лет праздник проходил, и все было нормально. Настаивали и просили внести его в календарь городских мероприятий, а получается вот так», — добавил Путинцев.
Заявления о «прямом запрете руководством УГИБДД мероприятия» в самом главке расценивают как ложь. Так же как и то, что ведомство якобы уведомляли о его проведении. В данном случае, как подчеркивают там, согласование подобных мероприятий не бюрократическая прихоть, а вопрос безопасности участников и зрителей.
Несмотря на отмену мотопарада, провожать сезон мотоциклисты все же будут. Мероприятие состоится на Ропшинской, 38. Там подготовлена станция мотоассоциации, где намечена концертная программа.