Организация, по его словам, столкнулась с сопротивлением со стороны властей в процессе подготовки мероприятия, в результате чего мотопарад провести не удалось.

В социальных сетях новости об этом разлетелись минувшей ночью и сразу встретили негодование мотоциклистов. «Собирались, конечно, приехать и встретиться там с друзьями», — поделился с «Фонтанкой» Дмитрий Васильев, член клуба Leningrad Chapter. Некоторые комментаторы предлагали, несмотря на перекрытия, приехать на Дворцовую и встретить полицию колонной.



По данным «Фонтанки», изначально проведение мотопарада и выезд на Дворцовую площадь был согласован на уровне высшего руководства города. Однако из-за предвыборной суматохи до конца оформить документы не удалось, и ГИБДД не получила должных указаний. Содействовал мотоциклистам не только губернатор Петербурга Александр Беглов, в частности этим вопросом занимался Александр Бельский, уже бывший вице-губернатор, который на минувших выборах прошел в ЗакС.

Сегодня Дворцовая площадь оказалась частично ограничена. С десяток полицейских машин выстроились около здания Эрмитажа. «Площадь сегодня оцеплена. От ГИБДД там столько машин, сколько бы нам не требовалось. Это неприятная ситуация, но я призываю мотоциклистов не приезжать на Дворцовую и не провоцировать сотрудников полиции», — сказал Путинцев.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как рассказал «Фонтанке» Путинцев, еще 2 сентября организация предоставила необходимые документы во все инстанции. Дальше должно было решиться, какой комитет будет отвечать за проведение мероприятия. «Это очень долго не могли определить, в итоге — комитет по физической культуре и спорту. Они должны были отправить все документы на согласование и в итоге сделали это с опозданием на два дня», — сказал он.

