FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +12
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

В Петербурге за сутки госпитализировали более 350 человек с COVID-19

Госпитализация с коронавирусом в Петербурге продолжает расти. На лечении в стационарах находятся свыше 4,6 тыс. человек. Об этом 25 сентября говорится в официальных данных Смольного.

За последние сутки в COVID-стационары города на Неве поступило 355 человек, 24 сентября сообщалось о 348 новых пациентах. Выписано 268 человек.

Для больных коронавирусом в городе развернуто 5 863 койки, из них занято 4 602, свободными остаются 26,07% фонда. В реанимации находятся 406 пациентов, на ИВЛ — 177.

Первую прививку от COVID-19 сделал 1 550 071 петербуржец, а полностью цикл вакцинации завершил 1 641 321 горожанин. Запас вакцины в городе составляет 736 344 дозы.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в Петербурге выявлено 1907 новых случаев COVID-19. Всего в России за сутки заболел 22 041 человек.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

А2020
350 неправильно леченных больных на амбулаторном этапе.Это вина Минздрава, который рекомендует арбидол. Срочно убрать арбидол, Голикову и Мурашко под суд за преступные рекомендации по лечению.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний