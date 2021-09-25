В Петербурге за сутки госпитализировали более 350 человек с COVID-19

За последние сутки в COVID-стационары города на Неве поступило 355 человек, 24 сентября сообщалось о 348 новых пациентах. Выписано 268 человек.



Для больных коронавирусом в городе развернуто 5 863 койки, из них занято 4 602, свободными остаются 26,07% фонда. В реанимации находятся 406 пациентов, на ИВЛ — 177.



Первую прививку от COVID-19 сделал 1 550 071 петербуржец, а полностью цикл вакцинации завершил 1 641 321 горожанин. Запас вакцины в городе составляет 736 344 дозы.



Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в Петербурге выявлено 1907 новых случаев COVID-19. Всего в России за сутки заболел 22 041 человек.