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В Петербурге за сутки увезли в больницы почти 350 человек

Госпитализация в Петербурге остается на высоком уровне — около 350 человек в сутки, а число коронавирусных больных в стационарах превысило четыре с половиной тысячи, следует из статистики Смольного.

В эпидемиологической справке от 24 сентября говорится, что за сутки в стационары поступили 348 пациентов. Это уровень середины лета — спада третьей волны.

На развернутых 5 863 койках в Петербурге сейчас лежат 4 522 больных. Из них 377 — в реанимации, а 178 подключены к ИВЛ, 171 — во временном госпитале в «Ленэкспо», 598 — в «Заре». Амбулаторно с ковидом и пневмониями в Петербурге лечатся еще 21 306 человек.

За сутки первично были вакцинированы 3 365 жителей города. Закончили цикл (включая один укол «Спутником Лайт») — 7 545. Всего с начала кампании по вакцинации удалось полностью привить 1,63 млн петербуржцев. В запасе еще 744 тысячи доз вакцины.

В Минздраве поставили Смольному целью привить 3,5 млн жителей Петербурга. «Фонтанка» подсчитала, сколько Исаакиев и «Алых парусов» не хватает городу до коллективного иммунитета.

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