В Петербурге за сутки увезли в больницы почти 350 человек

В эпидемиологической справке от 24 сентября говорится, что за сутки в стационары поступили 348 пациентов. Это уровень середины лета — спада третьей волны.



На развернутых 5 863 койках в Петербурге сейчас лежат 4 522 больных. Из них 377 — в реанимации, а 178 подключены к ИВЛ, 171 — во временном госпитале в «Ленэкспо», 598 — в «Заре». Амбулаторно с ковидом и пневмониями в Петербурге лечатся еще 21 306 человек.



За сутки первично были вакцинированы 3 365 жителей города. Закончили цикл (включая один укол «Спутником Лайт») — 7 545. Всего с начала кампании по вакцинации удалось полностью привить 1,63 млн петербуржцев. В запасе еще 744 тысячи доз вакцины.

