В Петербурге растет количество заболевших COVID-19. Город удерживает второе место в стране по новым случаям

За последние сутки в городе на Неве коронавирусом заболели 1907 человек. Выздоровели — 1508, а скончались 50 пациентов. Об этом 25 сентября сообщает оперштаб.

Накануне в Петербурге было обнаружено 1874 случая, 23 сентября — 1698, а 22 сентября — 1521. Общее число заболевших в городе с начала пандемии достигло 611 595. Выздоровели 575 524 человека, а умерли — 21 569.

По России за прошедшие 24 часа выявлен 22 041 случай. Вылечились 16 325 пациентов, а умерли — 822. На первом месте Москва (3211), далее следуют Петербург и Подмосковье (1106). Всего с начала пандемии в стране подтверждено 7 398 415 случаев COVID-19.