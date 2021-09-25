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В Петербурге растет количество заболевших COVID-19. Город удерживает второе место в стране по новым случаям

За сутки в Петербурге выявили 1907 новых случаев коронавируса

В России впервые с середины августа выявлено более 22 тысяч новых случаев COVID-19. В Петербурге суточная заболеваемость также увеличивается.

За последние сутки в городе на Неве коронавирусом заболели 1907 человек. Выздоровели — 1508, а скончались 50 пациентов. Об этом 25 сентября сообщает оперштаб.

Накануне в Петербурге было обнаружено 1874 случая, 23 сентября — 1698, а 22 сентября — 1521. Общее число заболевших в городе с начала пандемии достигло 611 595. Выздоровели 575 524 человека, а умерли — 21 569.

По России за прошедшие 24 часа выявлен 22 041 случай. Вылечились 16 325 пациентов, а умерли — 822. На первом месте Москва (3211), далее следуют Петербург и Подмосковье (1106). Всего с начала пандемии в стране подтверждено 7 398 415 случаев COVID-19.

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Комментарии (11)

Antipode
К чему все эти дремучие измышления? Просто посмотрите на избыточную смертность, на то что в городе большинство ходит без масок, уровень привившихся низкий и страна находится в "красной зоне" по ковиду и что спутник v мало кто признает.
mi_maleta
ну надо же! осенью да еще и ОРВИ - вот новость-то! никогда такого не было и люди не болели и не умирали. Теперь каждую соплю будем подсчитывать.
Ksarn
Выборы прошли, можно и рост и локдаун чо.
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