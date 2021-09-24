Тела погибших альпинистов не могут спустить с Эльбруса из-за непогоды

«Тела троих не смогли спустить, погодные условия не позволяют. На сегодня работы на горе прекращены», — уточнил собеседник «Интерфакса» в спасотряде.



Напомним, в походе на Эльбрус погибли пять человек. Пока спустить с горы удалось тела только двоих погибших.

