FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

Тела погибших альпинистов не могут спустить с Эльбруса из-за непогоды

Тела трех погибших альпинистов остаются на Эльбрусе. Об этом сообщили 24 сентября в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

«Тела троих не смогли спустить, погодные условия не позволяют. На сегодня работы на горе прекращены», — уточнил собеседник «Интерфакса» в спасотряде.

Напомним, в походе на Эльбрус погибли пять человек. Пока спустить с горы удалось тела только двоих погибших.

Среди погибших есть и 32-летняя жительница Петербурга Елена Нестерова. По данным «Фонтанки», одиннадцать человек лежат в реанимации республиканской больницы Нальчика.

Туристическая группа бронировала тур у индивидуального предпринимателя Дениса Алимова из Петербурга. Его основное увлечение — каяки. Горным направлением Алимов занялся в 2015 году.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Алимов по телефону не отвечает. 47news поговорил с его друзьями.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Набеглов
И не надо. Не хватало чтобы из-за них еще были жертвы среди спасателей. Если им самим не дорога своя жизнь, почему другие должны решать созданные ими проблемы еще и после их смерти.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний