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Губит людей не пиво? Со склада Южного рынка изъяли 90 тысяч бутылок нелегального алкоголя

На Южном рынке в Петербурге пресекли незаконный оборот алкоголя

На петербургском Южном рынке обнаружили немалое количество нелегального алкоголя. Как сообщает 24 сентября пресс-служба федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, там было около 90 тысяч бутылок пива.

На месте работали представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Западному федеральному округу и сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Петербургу и Ленобласти. Они выяснили, что алкоголь сбывали с нарушением порядка учета и без фиксации в ЕГАИС (Единой государственной информационной системе). Товар изъяли, скоро его отправят на досудебное хранение в АО «Росспиртпром».

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как несколько дней назад таможенники изъяли в Петербурге более двух тысяч бутылок немаркированного алкоголя известных брендов.

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