На петербургском Южном рынке обнаружили немалое количество нелегального алкоголя. Как сообщает 24 сентября пресс-служба федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, там было около 90 тысяч бутылок пива.



На месте работали представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Западному федеральному округу и сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Петербургу и Ленобласти. Они выяснили, что алкоголь сбывали с нарушением порядка учета и без фиксации в ЕГАИС (Единой государственной информационной системе). Товар изъяли, скоро его отправят на досудебное хранение в АО «Росспиртпром».

