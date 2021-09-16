Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни при участии службы таможенного контроля после выпуска товаров СЗТУ и управления «К» ФСБ России выявили на одном из складов в Петербурге крупную партию немаркированной алкогольной продукции.



Как сообщили 16 сентября в СЗТУ, в ходе оперативных-разыскных мероприятий в помещении было обнаружено более 2 тыс. бутылок алкоголя Courvoisier, Bombay Sapphire, Jameson, Jim Beam, Becherovka, Absolut, Macallan, Laurent-Perrier, Jelzin, Chivas regal. Товар оказался не маркирован федеральными специальными марками РФ, а значит, запрещён к обороту на внутреннем рынке страны.

