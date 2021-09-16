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Две тысячи литров элитного алкоголя не доберутся до петербуржцев. Их изъяли таможенники и ФСБ

Таможенники в Петербурге выявили более 2 тысяч бутылок немаркированного алкоголя известных брендов

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни при участии службы таможенного контроля после выпуска товаров СЗТУ и управления «К» ФСБ России выявили на одном из складов в Петербурге крупную партию немаркированной алкогольной продукции.

Как сообщили 16 сентября в СЗТУ, в ходе оперативных-разыскных мероприятий в помещении было обнаружено более 2 тыс. бутылок алкоголя Courvoisier, Bombay Sapphire, Jameson, Jim Beam, Becherovka, Absolut, Macallan, Laurent-Perrier, Jelzin, Chivas regal. Товар оказался не маркирован федеральными специальными марками РФ, а значит, запрещён к обороту на внутреннем рынке страны.

Фото: пресс-служба СЗТУ
Фото: пресс-служба СЗТУ
Фото: пресс-служба СЗТУ
Фото: пресс-служба СЗТУ
Фото: пресс-служба СЗТУ
Фото: пресс-служба СЗТУ
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В общей сложности было выявлено свыше 2,2 тыс. литров алкогольной продукции, ориентировочная стоимость которой превышает 6 млн рублей.

В таможенном управлении уточнили, что весь товар изъят. По результатам проводимых проверок будет принято решение о возбуждении уголовных дел.

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Комментарии (6)

shushu
Кто что контролирует, тот то и имеет
***_555
Оттянутся слабовички.
266242779
И как силовики будут этот элитный алкоголь уничтожать?
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