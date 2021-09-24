Неизвестный грозил устроить стрельбу в гимназии Вологды. СК возбудил уголовное дело

В Вологде следователи возбудили уголовное дело после того, как в чате одного из мессенджеров пользователь грозился устроить стрельбу в одном из учебных заведений. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
20 сентября стражи порядка обнаружили чат, где «размещались тексты и изображения о намерении пользователя в одном из учебных заведений областного центра осуществить расстрел людей». Также он советовался с другими участниками по поводу даты и упоминал одну из гимназий. Скриншоты с чатом стали массово распространяться среди населения.
Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. Установлено, что пользователь находится на территории другого региона.
Ранее сообщалось, что красноярский студент признался в подготовке убийства сокурсников. Суд отправил его в психдиспансер.
«Фонтанка» писала, что 20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний студент открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, еще 47 пострадали.