Неизвестный грозил устроить стрельбу в гимназии Вологды. СК возбудил уголовное дело

В Вологде следователи возбудили уголовное дело после того, как в чате одного из мессенджеров пользователь грозился устроить стрельбу в одном из учебных заведений. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.



20 сентября стражи порядка обнаружили чат, где «размещались тексты и изображения о намерении пользователя в одном из учебных заведений областного центра осуществить расстрел людей». Также он советовался с другими участниками по поводу даты и упоминал одну из гимназий. Скриншоты с чатом стали массово распространяться среди населения.

