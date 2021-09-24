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Красноярский студент признался в подготовке убийства сокурсников. Его отправили в психдиспансер

В Красноярске студент готовил массовое убийство в техникуме

Суд в Красноярском крае арестовал 18-летнего студента Южного аграрного техникума, готовившего нападение на сокурсников. Свою вину он признал, сообщает 24 сентября РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

По версии следствия, молодой человек задумал массовое убийство в 2020 году из-за конфликта с другими студентами. В мае 2021-го он купил патроны к аэрозольному устройству и планировал расправиться с тремя обидчиками в здании учреждения. Парня задержали сотрудники УФСБ и ГУ МВД.

«В связи с наличием признаков психиатрического заболевания молодой человек для обследования был помещен в краевой психоневрологический диспансер», — добавили в ведомстве.

«Фонтанка» писала, что 20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний студент открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, еще 47 пострадали.

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Комментарии (6)

sakorol
ну пошли палки рубить
SU LUX INN
какой же Позор! эта Власть устраивает террор Студентам лишь за то, что они пытаются заниматься Самообороной! ведь что Случись - от Властей ничего не дождешься!
Cвифт
..... задумал массовое убийство тремя патронами к аэрозольному устройству ?
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