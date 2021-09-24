Красноярский студент признался в подготовке убийства сокурсников. Его отправили в психдиспансер

Суд в Красноярском крае арестовал 18-летнего студента Южного аграрного техникума, готовившего нападение на сокурсников. Свою вину он признал, сообщает 24 сентября РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.



По версии следствия, молодой человек задумал массовое убийство в 2020 году из-за конфликта с другими студентами. В мае 2021-го он купил патроны к аэрозольному устройству и планировал расправиться с тремя обидчиками в здании учреждения. Парня задержали сотрудники УФСБ и ГУ МВД.



«В связи с наличием признаков психиатрического заболевания молодой человек для обследования был помещен в краевой психоневрологический диспансер», — добавили в ведомстве.

