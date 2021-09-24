Илон Маск расстался с певицей Граймс. Их разделила работа

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что расстался с канадской певицей Граймс после трех лет отношений. Причина в том, что пара вынуждена была жить «на два города», сообщает 24 сентября Page Six.



«Мы наполовину разделены, но все равно любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях. Сейчас она находится со мной, а Малыш Икс — в соседней комнате», — прокомментировал Маск.



Также он уточнил, что из-за работы находится в основном в Техасе или за границей, а Граймс — в Лос-Анджелесе.

