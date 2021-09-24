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Илон Маск расстался с певицей Граймс. Их разделила работа

Предприниматель Илон Маск расстался с канадской певицей Граймс

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что расстался с канадской певицей Граймс после трех лет отношений. Причина в том, что пара вынуждена была жить «на два города», сообщает 24 сентября Page Six.

«Мы наполовину разделены, но все равно любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях. Сейчас она находится со мной, а Малыш Икс — в соседней комнате», — прокомментировал Маск.

Также он уточнил, что из-за работы находится в основном в Техасе или за границей, а Граймс — в Лос-Анджелесе.

Илон Маск встречался с канадской певицей Клэр Буше (Граймс) с 2018 года. Их первенец родился 4 мая 2020 года. Для Маска это шестой ребенок. В документах имя малыша записано как X AE A-XII Musk, а произносится как «Экс Эш Эй Твелв».

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Комментарии (2)

DimDimych
БОЧ рВФ 260602
07A
Ракетное топливо очень токсично, побочка.
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