Стартовали продажи iPhone 13. Россияне кинулись перепродавать их подороже

В пятницу, 24 сентября, стартовали продажи iPhone 13. Через несколько часов россияне стали их перепродавать — с наценкой в 11–12%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса «Объявления» соцсети «Вконтакте».



Наценка отличается в зависимости от модели смартфона. Согласно данным на сайте Apple, стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи рублей, iPhone 13 mini — от 69,99 тысячи рублей, а iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей.



Как отметили в сервисе, самая большая наценка установлена при продаже iPhone 13 Pro Max 1TB: его продают в полтора раза дороже официальной стоимости. Выше среднего она и на iPhone 13 Pro Max 256GB и iPhone 13 Pro 512GB — чуть больше 13%.

