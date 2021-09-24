Петербургским парламентариям раздадут мандаты перед первым заседанием ЗакСа

Городская избирательная комиссия раздаст мандаты избранным депутатам Законодательного собрания Петербурга во вторник, 28 сентября. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе избиркома.



К вечеру 24 сентября от получения мандатов из-за одновременного избрания в Государственную думу уже отказались Владимир Жириновский (ЛДПР) — его место займёт Павел Иткин, Елена Драпеко и Олег Нилов от «Справедливой России» — их места займут Александр Новиков и Любовь Менделеева.



Глава регионального МЧС Алексей Аникин, избравшийся от «Единой России» в городском списке, от места в петербургском парламенте не отказался (теоретически на это у него есть ещё два дня). Определился с карьерой вице-губернатор Александр Бельский, также избравшийся в городском списке «Единой России»: его уволили из Смольного. По мнению собеседников «Фонтанки», он может претендовать на место спикера ЗакСа.

