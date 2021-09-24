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РИА Новости: Лукашенко отдыхает в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Сочи с частным визитом. Об этом 24 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным информагентства, белорусский лидер «прилетел отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию».

В начале сентября Александр Лукашенко приезжал в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Беседа продлилась более трех часов. По итогам переговоров были согласованы все 28 программ по Союзному государству. Кроме того, белорусский лидер заявил, что Минск закупит у России вооружений более чем на миллиард долларов.

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Комментарии (3)

kоt-obormot
Денюжку Российских налогоплательщиков у доброго путена попросить коленькЕ на побрякушечки?
Редиска Здесь
Еще его в Абхазию пустят. И все, больше некуда на море поехать.
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