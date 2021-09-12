Лукашенко: Минск закупит у России вооружений более чем на миллиард долларов

Белоруссия собирается закупить у России вооружений более чем на миллиард долларов. Об этом 12 сентября заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.



«Мы ведем переговоры и планируем поставки С-400. Мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Путиным очень много внимания. Вообще этот вопрос был вплетен во все вопросы. Наверное, 3–3,5 часа из 8 часов мы вели диалог именно об обороне и безопасности. <...> Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться — 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту», — сказал Лукашенко.

