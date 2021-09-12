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Лукашенко: Минск закупит у России вооружений более чем на миллиард долларов

Белоруссия собирается закупить у России вооружений более чем на миллиард долларов. Об этом 12 сентября заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Мы ведем переговоры и планируем поставки С-400. Мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Путиным очень много внимания. Вообще этот вопрос был вплетен во все вопросы. Наверное, 3–3,5 часа из 8 часов мы вели диалог именно об обороне и безопасности. <...> Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться — 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии говорил, что Россия в ближайшее время поставит в Белоруссию десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400. Встреча Лукашенко с Владимиром Путиным прошла 9 сентября в Москве, они договорились о подписании 28 программ Союзного государства. Кроме того, Россия предоставит Минску очередной кредит на 640 млн долларов.

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Комментарии (26)

Igor_VS
Хлама у нас много. Можно и поделиться. С400 против дронов бесполезен. Ракеты быстро кончатся.
O-o!
Россия-щедрая душа! Бульбофюреру тут на ДР Владимир нулевой тут намедни целое месторождение нефтяное подарил! из народного кармана достал и подарил. Знай наших!
AndrewBarsik
Лукашенко- человек слова. Если сказал, что закупит, значит закупит. А вот про то, что заплатит, он ничего не говорил.
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