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Путин: Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией и выдает новые кредиты

Россия в ближайшее время снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, ранее введенные из-за коронавируса. Об этом по итогам переговоров с Александром Лукашенко 9 сентября заявил Владимир Путин.

Он также рассказал, что Россия выделит новые кредиты соседней республике: до конца 2022 года на общую сумму примерно в 640 млн долларов. По словам Путина, РФ и Белоруссия уже договорились о единой макроэкономической политике и интеграции платежных систем. Как сообщалось ранее, первым собираются объединить рынок газа, всего же планируется подписание 28 программ Союзного государства. Российский президент не исключает в перспективе создания Союзного парламента, однако пока это конкретно не обсуждалось. Александр Лукашенко ранее заявил, что Белоруссия и Россия могут мгновенно сблизиться еще больше в военном и политическом плане.

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Комментарии (12)

zorkii
Почему мы должны оплачивать хотелки диктатора у которого все руки в крови
Иван 2пырьев
чык чырык продает колхоз
alexadmin
В комнате, где они постоянно о кредитах договариваются, кровать есть?
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