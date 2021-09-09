Лукашенко: Белоруссия и Россия могут мгновенно сблизиться еще больше

Белоруссия и Россия при необходимости могут «мгновенно сблизиться еще больше в военном и политическом плане». Об этом 9 сентября по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил Александр Лукашенко.



«Мы, как бульдозер, идем впереди, расчищая дорогу для объединений на постсоветском пространстве», — подчеркнул президент Белоруссии (цитата по БЕЛТА).



Напомним, по итогам встречи Лукашенко и Путин договорились о подписании 28 программ Союзного государства — в том числе об объединении рынка газа уже в ближайшее время.

