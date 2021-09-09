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Лукашенко: Белоруссия и Россия могут мгновенно сблизиться еще больше

Белоруссия и Россия при необходимости могут «мгновенно сблизиться еще больше в военном и политическом плане». Об этом 9 сентября по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил Александр Лукашенко.

«Мы, как бульдозер, идем впереди, расчищая дорогу для объединений на постсоветском пространстве», — подчеркнул президент Белоруссии (цитата по БЕЛТА).

Напомним, по итогам встречи Лукашенко и Путин договорились о подписании 28 программ Союзного государства — в том числе об объединении рынка газа уже в ближайшее время.

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Комментарии (2)

Редиска Здесь
Интересно, в гипотетическом случае вхождения Беларуси в состав России, с выполнением всех формальностей со стороны обеих стран, признают ли это объединение в ООН? В случае с Крымом - понятно, там юридически было далеко неидеально все (мягко говоря). Но в случае с Беларусью юридическую чистоту сделки можно обеспечить.
Sadava
Мы люди не местные, но у нас опять закончились деньги. Памагытее...
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