Почти две с половиной сотни штрафов за неправильную парковку во дворах выписали в Петербурге с начала лета. Общая их сумма превысила два миллиона рублей. На этой неделе проверяли дворы в четырех районах, и в том числе увезли застоявшийся на газоне ржавый грузовик.

Как сообщает 24 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, на текущей неделе в маршрут мониторинга инспекторов вошли дворы Кировского, Красносельского, Московского и Колпинского районов, и нарушения нашлись во всех. Большинство случаев — это парковка на газонах, но попадались и автомобили, которые перегораживали подъезды к контейнерным площадкам и входы в дома.