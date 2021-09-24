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За парковку на газонах в Петербурге с июня вынесли штрафов более чем на 2 млн рублей

Фото: ГАТИ Петербурга
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Почти две с половиной сотни штрафов за неправильную парковку во дворах выписали в Петербурге с начала лета. Общая их сумма превысила два миллиона рублей. На этой неделе проверяли дворы в четырех районах, и в том числе увезли застоявшийся на газоне ржавый грузовик.

Как сообщает 24 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, на текущей неделе в маршрут мониторинга инспекторов вошли дворы Кировского, Красносельского, Московского и Колпинского районов, и нарушения нашлись во всех. Большинство случаев — это парковка на газонах, но попадались и автомобили, которые перегораживали подъезды к контейнерным площадкам и входы в дома.

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На улице Трефолева на штрафстоянку эвакуировали фургон Isuzu. Он на протяжении долгого времени стоял на газоне. На видео заметно, что двери кузова у машины изрядно поржавели.

ГАТИ Петербурга начала ежедневно проверять соблюдение правил парковки во дворах в июне этого года. Маршруты для мониторинга формируются на основании сообщений от горожан, поступающих через специальный сервис на сайте ведомства. Всего за прошедшие месяцы инспекция вынесла 241 постановление за неправильную парковку во дворах на сумму 2 миллиона 193 тысячи рублей. Штраф для владельцев машин, припаркованных с нарушениями, составляет 3 тысячи рублей, а для юридических лиц — 150 тысяч рублей.

Фото: ГАТИ Петербурга

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Комментарии (6)

264886171
Когда появится простое приложение, которым быстро может пользоваться каждый?
второй ряд, разгрузка на тротуаре, бараны кругом- это ж миллиард в казну!
JohnPalych
Если отправлять заявления о нарушении через сайт ГИБДД, то не приходит обратно результат, было ли вынесено постановление о штрафе или нет. Приходит только о том, что принято заявление. Интересно бы увидеть статистику результатов поданных через сайт заявлений. Где она?
houspi
Эффективно работает полиция.
Целых 250 штрафов за лето.
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