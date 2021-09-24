Египет одобрил вакцину «Спутник Лайт»

Управление по лекарственным средствам Египта одобрило применение в стране российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом 24 сентября говорится на сайте РФПИ.
«Вакцинация препаратом «Спутник Лайт» в Египте позволит быстрее сформировать популяционный иммунитет в самой населенной стране Ближнего Востока, где проживает более 100 млн человек», — отмечается в сообщении.
Двухкомпонентный препарат «Спутник V» был одобрен в Египте еще в феврале 2021 года.
Ранее «Фонтанка» писала, что в конце августа власти Египта заявили о начале четвертой волны COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в стране было выявлено