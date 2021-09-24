FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
72.72р85.20р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Египет одобрил вакцину «Спутник Лайт»

Управление по лекарственным средствам Египта одобрило применение в стране российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом 24 сентября говорится на сайте РФПИ.

«Вакцинация препаратом «Спутник Лайт» в Египте позволит быстрее сформировать популяционный иммунитет в самой населенной стране Ближнего Востока, где проживает более 100 млн человек», — отмечается в сообщении.

Двухкомпонентный препарат «Спутник V» был одобрен в Египте еще в феврале 2021 года.

Ранее «Фонтанка» писала, что в конце августа власти Египта заявили о начале четвертой волны COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в стране было выявлено 299 710 случаев коронавируса, скончались 17 074 инфицированных. Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с курортами Египта (Хургадой и Шарм-эш-Шейхом).

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в России в начале мая 2021 года, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний