Египет одобрил вакцину «Спутник Лайт»

Управление по лекарственным средствам Египта одобрило применение в стране российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом 24 сентября говорится на сайте РФПИ.



«Вакцинация препаратом «Спутник Лайт» в Египте позволит быстрее сформировать популяционный иммунитет в самой населенной стране Ближнего Востока, где проживает более 100 млн человек», — отмечается в сообщении.



Двухкомпонентный препарат «Спутник V» был одобрен в Египте еще в феврале 2021 года.

