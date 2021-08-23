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Египет накрыло четвертой волной коронавируса. Россия только недавно возобновила полеты на курорты страны

Власти Египта заявили о начале четвертой волны COVID-19

В Египте начался новый подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил советник президента страны Мухаммад Таг эд-Дин телеканалу Shams.

«Мы вступили в четвертую волну коронавируса. Число заболевших с каждым днем увеличивается, после того, как мы достигнем пика волны, цифры пойдут на спад», — приводит его слова 23 августа РИА Новости.

Он отметил, что большинство пациентов переносят инфекцию в легкой и средней форме, но количество людей в больницах растет. По последним данным, в стране за сутки зафиксировано 184 новых случая COVID-19, скончались восемь заболевших. Всего с начала пандемии в стране выявлено 286 тысяч случаев коронавируса.

«Фонтанка» писала, что по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с курортами Египта (Хургадой и Шарм-эш-Шейхом).

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Комментарии (7)

ivan5_5e4d10fe646f6
наши привезли свеженького ?
Swebaka
Ну, теперь они там переобуются и привезут новую разновидность... Круговорот корон в природе...
lenaF
Просматривается логическая связь между первым и вторым предложениями заголовка. Как раз второе началось уже две недели назад — теперь самое время и начаться и первому.
Экспортируем нефть, газ и COVID 19.
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