Египет накрыло четвертой волной коронавируса. Россия только недавно возобновила полеты на курорты страны

В Египте начался новый подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил советник президента страны Мухаммад Таг эд-Дин телеканалу Shams.



«Мы вступили в четвертую волну коронавируса. Число заболевших с каждым днем увеличивается, после того, как мы достигнем пика волны, цифры пойдут на спад», — приводит его слова 23 августа РИА Новости.



Он отметил, что большинство пациентов переносят инфекцию в легкой и средней форме, но количество людей в больницах растет. По последним данным, в стране за сутки зафиксировано 184 новых случая COVID-19, скончались восемь заболевших. Всего с начала пандемии в стране выявлено 286 тысяч случаев коронавируса.

