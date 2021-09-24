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Суд в Петербурге отпустил медсестру по делу о привязанном ребёнке. Ей наказано появляться в больнице

Медсестре из больницы на Васильевском, где привязали ребёнка, избрали меру пресечения

В Петербурге суд не стал отправлять под стражу медсестру, которая нестандартно решила вопрос с активным пациентом детской инфекционной больницы № 3. Елену Соловьёву отлучили от больных и попросили больше не теряться во время расследования.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 24 сентября следствие доставило в Василеостровский райсуд Соловьёву и ходатайство об аресте. Женщине предъявили обвинение в незаконном лишении свободы заведомо несовершеннолетнего (127 УК), СК в качестве меры пресечения указал следственный изолятор.

Суд отказал, ограничившись запретом определённых действий. 59-летней Соловьёвой на ближайшие два месяца запрещены поздние прогулки (с 8 часов вечера до 8 утра) и поездки за пределы города. Также до 23 ноября медсестре нельзя общаться с сотрудниками психоневрологического дома ребёнка № 8 и собственной больницы — за исключением рабочих вопросов. К пациентам ДГБ № 3 пускать её не будут.

9 сентября в «Инстаграме» сестры рэпера Славы КПСС Дарьи Машновой появился ролик из детской инфекционной больницы № 3 Василеостровского района, где она находилась с дочерью. Женщина сняла в палате в туберкулёзном отделении видео, на котором трехлетний мальчик-сирота сидел в стульчике привязанный колготками. Кадры разлетелись по социальным сетям, живейшую заинтересованность проявил глава Следкома Александр Бастрыкин.

Медсестре вменили статью о незаконном лишении свободы, перед допросом она уехала на дачу в Ленобласть, где исчезла из поля зрения следствия. Её задержали 22 сентября.

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Комментарии (7)

nuga
Если ребёнок с диагнозом психоневрологического профиля ,то следить за ним должна опекающая сторона,выделив няньку. У медсестры нет в должностных инструкциях опеки и хождения хвостиком за каждым ребёнком,так что ответственность за безнадзорного малыша должны разделить -начальство детдома и больницы,а не только низовой исполнитель,которая с дури привязала ребёнка к стулу,хорошо,что на ошейник с поводком к батареи не додумалась
Noisymouse
Интересно, мамка-наркоманка платит алименты за своих детушек, которые на шее общества оказались?
VF812
ну, хоть судья в уме
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