Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 24 сентября следствие доставило в Василеостровский райсуд Соловьёву и ходатайство об аресте. Женщине предъявили обвинение в незаконном лишении свободы заведомо несовершеннолетнего (127 УК), СК в качестве меры пресечения указал следственный изолятор.
Суд отказал, ограничившись запретом определённых действий. 59-летней Соловьёвой на ближайшие два месяца запрещены поздние прогулки (с 8 часов вечера до 8 утра) и поездки за пределы города. Также до 23 ноября медсестре нельзя общаться с сотрудниками психоневрологического дома ребёнка № 8 и собственной больницы — за исключением рабочих вопросов. К пациентам ДГБ № 3 пускать её не будут.
Суд в Петербурге отпустил медсестру по делу о привязанном ребёнке. Ей наказано появляться в больнице
Медсестре из больницы на Васильевском, где привязали ребёнка, избрали меру пресечения
В Петербурге суд не стал отправлять под стражу медсестру, которая нестандартно решила вопрос с активным пациентом детской инфекционной больницы № 3. Елену Соловьёву отлучили от больных и попросили больше не теряться во время расследования.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 24 сентября следствие доставило в Василеостровский райсуд Соловьёву и ходатайство об аресте. Женщине предъявили обвинение в незаконном лишении свободы заведомо несовершеннолетнего (127 УК), СК в качестве меры пресечения указал следственный изолятор.
9 сентября в «Инстаграме» сестры рэпера Славы КПСС Дарьи Машновой появился ролик из детской инфекционной больницы № 3 Василеостровского района, где она находилась с дочерью. Женщина сняла в палате в туберкулёзном отделении видео, на котором трехлетний мальчик-сирота сидел в стульчике привязанный колготками. Кадры разлетелись по социальным сетям, живейшую заинтересованность проявил глава Следкома Александр Бастрыкин.
Медсестре вменили статью о незаконном лишении свободы, перед допросом она уехала на дачу в Ленобласть, где исчезла из поля зрения следствия. Её задержали 22 сентября.