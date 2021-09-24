Песков: Кадры насилия в массовом доступе — это повод для серьезного обсуждения и ограничений

В Кремле заявили, что ролики с насильственными кадрами в Интернете провоцируют проблемы с психикой. Ограничение подобного контента надо обсуждать.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова 24 сентября цитирует РИА Новости. Он убежден, что психологи и специалисты доказали провокационность публикации роликов, в которых показывается насилие. «Даже не совсем в широком, но доступе для массового пользователя», — сделал акцент Песков. В том числе, отметил пресс-секретарь Путина, речь идет о компьютерных играх. «Это реальность, которую мы должны признать. В основном эта тема нуждается в серьезном обсуждении», — ответил Песков на вопрос об ограничении подобного контента.