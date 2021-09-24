FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
72.72р85.20р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
21
Печать

Песков: Кадры насилия в массовом доступе — это повод для серьезного обсуждения и ограничений

В Кремле заявили, что ролики с насильственными кадрами в Интернете провоцируют проблемы с психикой. Ограничение подобного контента надо обсуждать.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова 24 сентября цитирует РИА Новости. Он убежден, что психологи и специалисты доказали провокационность публикации роликов, в которых показывается насилие. «Даже не совсем в широком, но доступе для массового пользователя», — сделал акцент Песков. В том числе, отметил пресс-секретарь Путина, речь идет о компьютерных играх. «Это реальность, которую мы должны признать. В основном эта тема нуждается в серьезном обсуждении», — ответил Песков на вопрос об ограничении подобного контента.

Студент начал стрелять на территории Пермского университета утром 20 сентября. Сам он был серьезно ранен, но через 4 дня стало известно, что стрелку становится лучше. Он смог застрелить шестерых, еще минимум 40 ранены.

Позднее Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что за стрельбой в школах стоят Интернет и компьютерные игры, и призвал ограничить демонстрацию сцен насилия и жестокости на телевидении.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

Игорь Полетаев
Игра в войнушку это первый шаг к насилию. Запретить!
Skazochny
20 лет насилия над народом не считается?
efela
Если речь о пермском стрелке, то у него дома было полно "пропаганды насилия" - папенька наемник, ветеран Лугандона.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний