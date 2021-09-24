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Глава СК РФ призвал ограничить демонстрацию сцен насилия и жестокости на телевидении

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ограничить демонстрацию сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах. По его мнению, это поможет защитить молодежь от опасной информации, сообщил глава комитета 24 сентября в интервью ТАСС.

«[Необходимо] ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь», — процитировало издание председателя СК РФ.

Бастрыкин пояснил, что подобные трансляции негативно влияют на преступность среди молодежи, а также на интеллектуальное развитие несовершеннолетних.

Глава СК также заявил о необходимости принять дополнительные меры по защите молодежи от «информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию». Он добавил, что важно, помимо прочего, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, связанные с манипулированием сознанием граждан, в том числе несовершеннолетних, через социальные сети.

Председатель Следственного комитета считает, что многие молодые люди уходят в Интернет и компьютерные игры с головой, напрочь забывая о реальной жизни. «Необходимо стремиться к тому, чтобы дети и подростки научились различать, как писал Владимир Маяковский, «что такое хорошо и что такое плохо». Для этого необходимо активнее распространять социальную рекламу, пропагандировать здоровый образ жизни и занятия спортом», — сказал Бастрыкин.

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Комментарии (33)

SERGEY111
Пускай ограничивают и прикрывают - можно оставить только НСТ , ЕвроНьюс , Шалунишку ну и СТС подключать когда там периодически Гарри Поттера показывают .
Skazochny
а Соловьев показывающий как надо убивать и калечить?
266242740
как это запретить скабеево-попова?! так и до запрета соловьинного помета можно докатиться!
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