«Отражают связь с фамилией Навального». Красноярскую активистку будут судить за восклицательный знак

Бывшая активистка штаба Алексея Навального* в Красноярске пойдёт под суд за использование красного восклицательного знака в своих постах в Instagram. Наталью Петеримову обвиняют по ст. 20.3 КоАП РФ (касается пропаганды или публичного использования атрибутики и символики, связанной с нацизмом или экстремистскими организациями). За это правонарушение активистке грозит до 15 суток ареста.



Как сообщает 24 сентября Znak.com со ссылкой на «Сетевые свободы», сторона обвинения считает, что красный восклицательный знак представляет собой «символику (логотип) экстремистской организации «Штабы Навального*». «Семиотические доминанты исследуемого символа отражают связь с фамилией Алексея Навального, также возможно установление примерного смыслового содержания, заложенного в символ «!» (в случае альтернативного прочтения логотипа), то есть направленности на привлечение внимания, освещение, восклицание (в контексте общественно-политической деятельности экстремистского объединия)», — говорится в обвинительном заключении.

