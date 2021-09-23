Французские власти надеются добиться моратория на российский закон о шампанском

Власти Франции рассчитывают добиться введения моратория на вступление в силу российского закона о маркировке шампанского, из-за которого производителям из Шампани придется называть свою продукцию «игристым вином». Об этом 23 сентября Le Figaro заявил куратор внешней торговли во французском МИД Франк Ристер.



По его словам, чиновники надеются, что мораторий введут «в ближайшие часы или дни». Ристер уточнил, что российский закон противоречит международному праву о защищенном географическом наименовании. Переговоры с РФ по этому поводу он назвал «позитивными».

