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Французские власти надеются добиться моратория на российский закон о шампанском

Власти Франции рассчитывают добиться введения моратория на вступление в силу российского закона о маркировке шампанского, из-за которого производителям из Шампани придется называть свою продукцию «игристым вином». Об этом 23 сентября Le Figaro заявил куратор внешней торговли во французском МИД Франк Ристер.

По его словам, чиновники надеются, что мораторий введут «в ближайшие часы или дни». Ристер уточнил, что российский закон противоречит международному праву о защищенном географическом наименовании. Переговоры с РФ по этому поводу он назвал «позитивными».

Ранее сообщалось, что Франция рассчитывает создать совместную с Россией рабочую группу для обсуждения судьбы шампанского.

11 сентября стало известно, что межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в Россию, пообещав «уважать новый закон». По словам сопредседателя комитета Жана-Мари Барийера, отмена приостановки экспорта «является мерой восстановления мира».

Ранее поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя зафиксировали, что называться «шампанским» в России может только продукция отечественного производства — а иностранный алкоголь, в том числе и, собственно, из Шампани, — исключительно «игристым вином». Во Франции новым российским законом были озадачены и, выражая неприемлемость такого подхода, приостановили поставки в Россию почти всех торговых домов.

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Комментарии (7)

W Bons
кристалл производства завода ордена ленина шампанских вин
nuga
В эпоху ковида шампанское неуместно
Piter Russo
чего они привязались... те кто любит вдову клико, моет и пр., тот его купить с любым названием на контр этикетке..
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