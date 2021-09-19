Россия и Франция договорились, как быть с «заигравшим» шампанским

Франция рассчитывает создать совместную с Россией рабочую группу для обсуждения судьбы шампанского и его маркировки в нашей стране, — сообщает 19 сентября РБК со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Франции.



«Мы достигли соглашения в методах разъяснения нового российского закона о вине, — написал накануне французский чиновник после переговоров с российским замминистра сельского хозяйства Сергеем Левиным. — И нашли решение по ситуации, с которой столкнулось наше шампанское».