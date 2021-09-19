Россия и Франция договорились, как быть с «заигравшим» шампанским

Франция рассчитывает создать совместную с Россией рабочую группу для обсуждения судьбы шампанского и его маркировки в нашей стране, — сообщает 19 сентября РБК со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Франции.
«Мы достигли соглашения в методах разъяснения нового российского закона о вине, — написал накануне французский чиновник после переговоров с российским замминистра сельского хозяйства Сергеем Левиным. — И нашли решение по ситуации, с которой столкнулось наше шампанское».
11 сентября стало известно, что межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в Россию, пообещав «уважать новый закон». По словам сопредседателя комитета Жана-Мари Барийера, отмена приостановки экспорта «является мерой восстановления мира».
Ранее поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя зафиксировали, что называться «шампанским» в России может только продукция отечественного производства — а иностранный алкоголь, в том числе и, собственно, из Шампани, — исключительно «игристым вином». Во Франции новым российским законом были озадачены и, выражая неприемлемость такого подхода, приостановили поставки в Россию почти всех торговых домов.