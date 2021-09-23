Первое пленарное заседание нового созыва Госдумы запланировано на 12 октября

Первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы планируется провести 12 октября. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба «Единой России».
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что на 5 октября запланировано заседание Высшего и Генерального советов партии, на котором будут предложены кандидатуры в руководящие органы Госдумы, в том числе на пост спикера, первых зампредов, вице-спикеров, лидера фракции.
Ранее сообщалось, что единороссы Сергей Шойгу, Сергей Лавров (главы Минобороны и МИД), руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко не намерены переходить в Госдуму.
25 сентября президент России Владимир Путин побеседует с лидерами партий, прошедших в Госдуму: это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди».