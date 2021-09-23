Первое пленарное заседание нового созыва Госдумы запланировано на 12 октября

"- Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?



- Странный вы человек, ваше превосходительство: но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?



- Но отчего же не допустить такую перестановку; сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?



- Гм... да... А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: "Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать - и спать пора!""

- А не почитать ли нам "Московских ведомостей"?



"Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани - и ничего, не тошнит!"

"Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли - того ни в сказке сказать, ни пером описать!



Однако и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!"