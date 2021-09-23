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Первое пленарное заседание нового созыва Госдумы запланировано на 12 октября

Первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы планируется провести 12 октября. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба «Единой России».

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что на 5 октября запланировано заседание Высшего и Генерального советов партии, на котором будут предложены кандидатуры в руководящие органы Госдумы, в том числе на пост спикера, первых зампредов, вице-спикеров, лидера фракции.

Ранее сообщалось, что единороссы Сергей Шойгу, Сергей Лавров (главы Минобороны и МИД), руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко не намерены переходить в Госдуму.

25 сентября президент России Владимир Путин побеседует с лидерами партий, прошедших в Госдуму: это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди».

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Комментарии (5)

пазузу
"- Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

- Странный вы человек, ваше превосходительство: но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

- Но отчего же не допустить такую перестановку; сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

- Гм... да... А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: "Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать - и спать пора!""
- А не почитать ли нам "Московских ведомостей"?

"Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани - и ничего, не тошнит!"
"Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли - того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!"
nuga
Торопятся законы клепать.Рекламные агенты ввиде Шойгу и остальных заманили избирателей и слиняли.Трюкачество в ходу.
Igor_VS
так как они представляют только часть страны, мб даже меньшую, им дб неловко.
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