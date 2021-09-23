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«Путь наши критики оглянутся на своих хозяев». Памфилова ответила тем, кто увидел на выборах массовые вбросы и нарушения

Глава ЦИК отреагировала на критику российских выборов, приведя в пример Канаду

Глава Центризбиркома Элла Памфилова высказалась по поводу критики российских выборов. На заседании ЦИКа она рассказала о голосовании в Канаде, заметив, что там процесс происходил «не слишком открыто».

«В Канаде выборы проходили недавно. Хочу сказать нашим критикам по поводу видеонаблюдения. В Канаде то, что происходит на участках, никто не видит, фото и видео запрещено, нарушителю грозит штраф в пять тысяч долларов. Аккредитованные СМИ могут немного поснимать через дверной проём, если им разрешат. Когда со всех сторон сейчас льется антироссийская риторика по поводу массовых вбросов и ужаса, оглянитесь на своих хозяев и кому вы служите, прежде чем нам лыко в строку ставить. Никаких бревен они не видят, только наши соринки вытаскивают», — заявила Памфилова.

Она также заметила, что во многих российских регионах на выборах работали члены комиссий с правом совещательного голоса, которые только мешали проводить голосование. «У многих из них вместо содействия были другие задачи, изводили комиссии придирками, отвлекали и изматывали людей, чтобы человек вышел из себя, ошибся, чтобы потом сфотографировать, выложить себя, чтобы показать, что я герой», — говорит глава ЦИК.

По её словам, были и те, кто добросовестно предупреждал нарушения, но часть наблюдателей и членов комиссий требовали, чтобы им предоставляли списки, паспортные данные, «доводили избирателей до белого каления, фотографируя их».

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Комментарии (11)

pride
При чем здесь Канада? Мы уже в Канаде живем или МИД всем ВНЖ Канадский раздает. У нее кто-то в Канаде живет и не смог проголосовать? Какая же шелупень у власти! Долгих лет ей жизни (сарказм)
pavas
Потому-то и снимают, потому-то и проверяют, что Вам, Элла Александровна и вашей избиркомовской жульнической обслуге, давно никакого доверия нет. Врете, как дышите.
altnec
У, какая.
Десятки миллионов сразу оскорбила, хамски, как и присуще базарной девке.
Когда-то исподбоченилась, свернула себе шею, так и глядит с той поры в ту сторону где задница.
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