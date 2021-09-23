«Путь наши критики оглянутся на своих хозяев». Памфилова ответила тем, кто увидел на выборах массовые вбросы и нарушения

Глава Центризбиркома Элла Памфилова высказалась по поводу критики российских выборов. На заседании ЦИКа она рассказала о голосовании в Канаде, заметив, что там процесс происходил «не слишком открыто».



«В Канаде выборы проходили недавно. Хочу сказать нашим критикам по поводу видеонаблюдения. В Канаде то, что происходит на участках, никто не видит, фото и видео запрещено, нарушителю грозит штраф в пять тысяч долларов. Аккредитованные СМИ могут немного поснимать через дверной проём, если им разрешат. Когда со всех сторон сейчас льется антироссийская риторика по поводу массовых вбросов и ужаса, оглянитесь на своих хозяев и кому вы служите, прежде чем нам лыко в строку ставить. Никаких бревен они не видят, только наши соринки вытаскивают», — заявила Памфилова.

