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В Петербурге зафиксирована максимальная с июля госпитализация с COVID-19

Коронавирусные стационары в Петербурге за сутки приняли 355 пациентов. В последний раз значения госпитализации выше трех с половиной сотен случаев за день фиксировались в конце июля, на спаде третьей волны.

Как следует из отчета Смольного от 23 сентября, в городские стационары за минувшие сутки поступили 355 человек, а выписаны были 317. На развернутых для больных 5 863 койках лежат 4 473 больных. Из них 363 человека находятся в реанимации, 160 подключены к ИВЛ. Во временном госпитале в «Ленэкспо» лечатся 175 петербуржцев, а в пансионате «Заря» в Репино — 601. Амбулаторно лечение проходят еще 20 912 человек с ковидом и пневмониями.

Пункты вакцинации первично привили за сутки 3 094 петербуржца. Еще 7 959 закончили цикл (включая тех, кто выбрал укол «Спутником Лайт»). Всего с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировали полностью 1,62 млн жителей. А по плану Минздрава нужно 3,5 млн.

На фоне роста заболеваемости власти Петербурга начали наращивать число коронавирусных коек. 150 мест появилось в «Заре», 200 — в больнице Святителя Луки, и 350 — в Николаевской больнице, которая вновь полностью перешла на COVID-19. Но очередей из скорых избежать не удалось.

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Комментарии (3)

sakorol
заметно в метро прибавилось масочников ,боятся не привитые
264527831
Покажите статистику на фоне других госпитализаций.
kоt-obormot
Пошла жара. Надо срочно всех Россиян к ногтю прижать, что бы чего не удумали дурного.
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