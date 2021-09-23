В Петербурге зафиксирована максимальная с июля госпитализация с COVID-19

Как следует из отчета Смольного от 23 сентября, в городские стационары за минувшие сутки поступили 355 человек, а выписаны были 317. На развернутых для больных 5 863 койках лежат 4 473 больных. Из них 363 человека находятся в реанимации, 160 подключены к ИВЛ. Во временном госпитале в «Ленэкспо» лечатся 175 петербуржцев, а в пансионате «Заря» в Репино — 601. Амбулаторно лечение проходят еще 20 912 человек с ковидом и пневмониями.



Пункты вакцинации первично привили за сутки 3 094 петербуржца. Еще 7 959 закончили цикл (включая тех, кто выбрал укол «Спутником Лайт»). Всего с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировали полностью 1,62 млн жителей. А по плану Минздрава нужно 3,5 млн.

