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Песков заявил, что «по крайней мере» на федеральном уровне новый локдаун не обсуждается

Локдаун в России не обсуждается на уровне федеральной власти и администрации президента, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но регионам виднее.

«По крайней мере, на федеральном уровне, на уровне администрации президента, каких-то обсуждений (о введении ограничений и локдаунов. — Прим. ред.) не ведется. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, но главным образом внимательно отслеживают ее главы регионов. Все-таки эти особые эпидемиологические полномочия продолжают работать, каждому региону виднее», — цитирует Пескова 23 сентября РИА Новости.

По его словам, несмотря на увеличение цифр заболеваемости, «пока где-то каких-то решений не принималось».

Заболеваемость коронавирусом растет в России все последние недели. А в Петербурге уже фиксируют очереди из скорых.

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