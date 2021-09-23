Песков заявил, что «по крайней мере» на федеральном уровне новый локдаун не обсуждается

«По крайней мере, на федеральном уровне, на уровне администрации президента, каких-то обсуждений (о введении ограничений и локдаунов. — Прим. ред.) не ведется. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, но главным образом внимательно отслеживают ее главы регионов. Все-таки эти особые эпидемиологические полномочия продолжают работать, каждому региону виднее», — цитирует Пескова 23 сентября РИА Новости.



По его словам, несмотря на увеличение цифр заболеваемости, «пока где-то каких-то решений не принималось».

