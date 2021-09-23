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Заболеваемость коронавирусом выросла и в Петербурге, и в целом по России

За прошедшие сутки в РФ насчитали 21 438 новых случаев коронавируса. Накануне этот показатель был 19 706. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с пандемией от 23 сентября.

Вновь инфицированные зарегистрированы во всех регионах страны. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (3445). Петербург по этому показателю сохраняет второе место с 1698 заболевшими (накануне их было 1521). С начала пандемии в городе насчитали 607 814 заразившихся.

В России зафиксировали 7 354 995 случаев коронавируса. Летальных исходов — 201 445 (21 460 — в Петербурге).

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Комментарии (5)

265106920
Рывок или прорыв?
Жора__
«Выборы» закончились, можно опять болеть.
lykov20
Отпустили статистику по заражениям. Москва шумит! Высокочастотный шум, если посмотреть на графики заражений по России, Москве и России без Москвы.
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