Вновь инфицированные зарегистрированы во всех регионах страны. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (3445). Петербург по этому показателю сохраняет второе место с 1698 заболевшими (накануне их было 1521). С начала пандемии в городе насчитали 607 814 заразившихся.
В России зафиксировали 7 354 995 случаев коронавируса. Летальных исходов — 201 445 (21 460 — в Петербурге).
Заболеваемость коронавирусом выросла и в Петербурге, и в целом по России
За прошедшие сутки в РФ насчитали 21 438 новых случаев коронавируса. Накануне этот показатель был 19 706. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с пандемией от 23 сентября.
Вновь инфицированные зарегистрированы во всех регионах страны. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (3445). Петербург по этому показателю сохраняет второе место с 1698 заболевшими (накануне их было 1521). С начала пандемии в городе насчитали 607 814 заразившихся.