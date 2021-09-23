Правительство РФ одобрило проект федерального закона об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2022 года не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Информация об этом 23 сентября появилась на сайте кабмина.
«Одобрить проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — гласит сообщение.
«Фонтанка» писала, что 21 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании кабмина об установлении МРОТ на уровне выше 13 тысяч 600 рублей. Он отметил, что за счет такого решения вырастет заработная плата почти трех миллионов человек.
Правительство РФ одобрило законопроект об установлении МРОТ не ниже прожиточного минимума в 2022 году
МРОТ не будет ниже прожиточного минимума в следующем году
Правительство РФ одобрило проект федерального закона об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2022 года не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Информация об этом 23 сентября появилась на сайте кабмина.