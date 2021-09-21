Увеличение МРОТ повысит зарплату миллионам россиян

У без малого 3 миллионов россиян в 2022 году вырастет зарплата за счёт увеличения МРОТ.



Как сообщает 21 сентября ТАСС, об изменении минимального размера оплаты труда на заседании правительства объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех миллионов человек», — сказал премьер.

