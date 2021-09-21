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Увеличение МРОТ повысит зарплату миллионам россиян

У без малого 3 миллионов россиян в 2022 году вырастет зарплата за счёт увеличения МРОТ.

Как сообщает 21 сентября ТАСС, об изменении минимального размера оплаты труда на заседании правительства объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех миллионов человек», — сказал премьер.

Сейчас, в 2021 году, МРОТ в России равен 12 792 рублям, в 2020-м он составлял 12 130 рублей.

В декабре 2020 года президент Путин подписал закон о новой методике расчёта МРОТ и прожиточного минимума — исходя из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше), а не из потребительской корзины. Согласно закону, МРОТ должен быть «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год».

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Комментарии (2)

266081655
Ай да благодетели наши! Вот уж сейчас, наконец, заживём! Америка и Европа нервно курят в сторонке......
zlopopik
Ура, разбогатеем!
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