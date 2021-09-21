Увеличение МРОТ повысит зарплату миллионам россиян

У без малого 3 миллионов россиян в 2022 году вырастет зарплата за счёт увеличения МРОТ.
Как сообщает 21 сентября ТАСС, об изменении минимального размера оплаты труда на заседании правительства объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше
Сейчас, в 2021 году, МРОТ в России равен
В декабре 2020 года президент Путин подписал закон о новой методике расчёта МРОТ и прожиточного минимума — исходя из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше), а не из потребительской корзины. Согласно закону, МРОТ должен быть «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год».