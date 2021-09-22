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Мурашко: Диспансеризация в России идет в штатном режиме

Диспансеризация в России проходит в штатном режиме, COVID мешает только в регионах, где есть рост заболеваемости. Об этом 22 сентября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе онлайн-выступления в ООН.

«Несмотря на бремя пандемии, диспансеризация населения в РФ осуществляется в штатном режиме, за исключением тех территорий, где эпидпроцесс имеет тенденцию к росту», — приводит слова главы Минздрава РИА Новости.

Мурашко сообщил, что с июля 2021 года в России проводится бесплатная углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом. На данный момент ее прошли более 250 тысяч человек.

Ранее глава Минздрава заявил, что «долгий ковид» у переболевших этой инфекцией может наблюдаться в течение 6–9 месяцев и даже более. По его словам, пациентов с такими проблемами должны выявлять «максимально оперативно» в ходе углубленной диспансеризации. Как записывают на диспансеризацию для перенесших ковид, читайте тут.

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Комментарии (1)

Kot Piter
😂😂😂
На днях зашёл в поликлинику. Очередь в регистратуру 50+. Выбросил талон и ушёл.
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