Мурашко: Диспансеризация в России идет в штатном режиме

Диспансеризация в России проходит в штатном режиме, COVID мешает только в регионах, где есть рост заболеваемости. Об этом 22 сентября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе онлайн-выступления в ООН.



«Несмотря на бремя пандемии, диспансеризация населения в РФ осуществляется в штатном режиме, за исключением тех территорий, где эпидпроцесс имеет тенденцию к росту», — приводит слова главы Минздрава РИА Новости.



Мурашко сообщил, что с июля 2021 года в России проводится бесплатная углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом. На данный момент ее прошли более 250 тысяч человек.

