Переболевшие ковидом теперь могут пройти углублённую диспансеризацию

Углублённая диспансеризация для людей, переболевших коронавирусной инфекцией, стартует в России сегодня, 1 июля.



Перечень медицинских организаций, где можно её пройти, опубликован на официальных сайтах региональных органов здравоохранения и на едином портале госуслуг, напоминает РИА Новости.



Комплекс обследований в два этапа позволит выявить возможные осложнения. Первый этап предусматривает 7 исследований: общий и биохимический анализы крови, рентген грудной клетки, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, приём терапевта. У пациентов, которые перенесли ковид, будут дополнительно определять концентрацию D-димера в крови — для поиска признаков тромбообразования.

