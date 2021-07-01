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Переболевшие ковидом теперь могут пройти углублённую диспансеризацию

Углублённая диспансеризация для людей, переболевших коронавирусной инфекцией, стартует в России сегодня, 1 июля.

Перечень медицинских организаций, где можно её пройти, опубликован на официальных сайтах региональных органов здравоохранения и на едином портале госуслуг, напоминает РИА Новости.

Комплекс обследований в два этапа позволит выявить возможные осложнения. Первый этап предусматривает 7 исследований: общий и биохимический анализы крови, рентген грудной клетки, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, приём терапевта. У пациентов, которые перенесли ковид, будут дополнительно определять концентрацию D-димера в крови — для поиска признаков тромбообразования.

Обследования первого этапа можно пройти за один день. По их результатам врач при необходимости направит пациента на второй этап (эхокардиография, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей). Если в итоге у пациента выявят хронические заболевания или их риски, ему окажут необходимое лечение и назначат медицинскую реабилитацию.

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